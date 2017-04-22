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İşte Ahmet Çakar'ın derbideki favorisi

İşte Ahmet Çakar'ın derbideki favorisi.39303
  • Giriş : 22.04.2017 / 08:50:00

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki favorisini açıkladı.

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Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe mücaedelesi için eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan açıklama geldi.

"Pazar günü derbide her 2 takımda ligi 3'üncü bitirebilmek için sahaya çıkacak. Bence her iki takımda bu durumdan utanmalıdır. Sonuçta milyonlarca liralık yatırım var bu iki takımda her iki takımda önemli isimler var, teknik direktörler değiştirilmiş sonuç ne iki takımda sahaya  ligi 3'üncü bitirebilmek çıkacak. Ama bence asıl kötü durum bu maçı kaybeden camia zangır, zangır dağılır. Galatasaray derbiyi kaybederse ne olur ? En iyi ihtimal ile 4'üncü olur. Başakşehir'e yenildikten sonra birde Fenerbahçe mağlubiyeti olmaz. Aslında açık konuşmak gerekirse benim tahminim Fenerbahçe bu maçı kazanır"

"BENCE ADVOCAAT BAŞARISIZ"

Fenerbahçe teknik direktörü Advocaat hakkında da açıklamalarda bulunan Ahmet Çakar "Bence Advocaat başarısız. Kardeşim bak bu bütçelerle bu seyirci ve camia desteği ile Fenerbahçe'de şampiyon olamamış her hoca başarısızdır. Fenerbahçe bana göre en iyi ihtimal ile 3'üncü olur. UEFA'da da Krosnodar'a elendi ki o da Rus Ligi'nin sıradan bir takımıdır. Bunları yapan Advocaat tabii ki başarısız. Sakın kendini başarılı zannetmesin. Advocaat bu sene başarılıyım diye bir açıklama yapmışsa bence yalancıdır" diye konuştu.

"DERBİDEN SONRA BU HAFTAKİ EN KEYİFLİ VE MÜCADELECİ MAÇ ANTALYASPOR-TRABZONSPOR OLUR"

Süper Lig'de oynanılacak 27. hafta maçlarına da değerlendiren 10 Numara Muhabbet kanalı yorumcusu Ahmet Çakar, Antalyaspor-Trabzonspor maçının da en az derbi maçı kadar zor bir maç olacağını söyledi. Çakar "Lig lideri Beşiktaş, Adanaspor karşısında kendi sahasında favorim. Rahat kazanır. Zaten bana göre Adanaspor ve Gaziantepspor ligden düştü. Rize'nin kurtarma şansıda yüzde 10. Rize-Başakşehir maçı çok zorlu olacak. Ama Başakşehir çok iyi takım kazanması lazım. Şuan Rize can çekişiyor saldıracak ama ibre Başakşehir'den yana. Antalyaspor-Trabzonspor maçına geçersek çok zorlu bir maç. 3 sonuca da açık bir maç. Çok güzel bir maç. Bana göre derbiden sonra bu haftaki en keyifli ve mücadeleci maç Antalyaspor-Trabzonspor olur" şeklinde konuştu.

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