İşte AK Parti'nin referandum sloganı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı başkanlık sistemini içeren anayasa teklifi referandumunda AK Parti'nin kullanacağı slogan belirlendi.
AK Parti, referandum sürecinde kullanacağı sloganı ve argümanları belirledi.
Sabah'ta yer alan habere göre, referandum sloganı "Türkiye'yi seviyorum, cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet' diyorum" olacak.
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