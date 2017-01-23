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İşte AK Parti'nin referandum sloganı

İşte AK Parti'nin referandum sloganı.20762
  • Giriş : 23.01.2017 / 10:06:00
  • Güncelleme : 23.01.2017 / 10:08:25

AK Parti'nin referandumda kullanacağı yeni sloganı belli oldu.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı başkanlık sistemini içeren anayasa teklifi referandumunda AK Parti'nin kullanacağı slogan belirlendi.

AK Parti, referandum sürecinde kullanacağı sloganı ve argümanları belirledi.

Sabah'ta yer alan habere göre,  referandum sloganı "Türkiye'yi seviyorum, cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet' diyorum" olacak.

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