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İşte AK Parti'nin yeni şarkısı: Tabi ki Evet

İşte AK Parti'nin yeni şarkısı: Tabi ki Evet.33235
  • Giriş : 10.02.2017 / 17:22:00

AK Parti'nin referandum sürecinde kullanacağı şarkı belli oldu.

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AK Parti'nin referandum ile ilgili şarkısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplu açılış töreninde ilk kez seslendirildi. Söz ve müziği Yalçın Polat'a ait olan şarkının adı 'Tabi ki Evet' olarak açıklandı.

MHP ile birlikte Anayasa değişiklik taslağını hazılayıp Meclis'ten geçiren AK Parti'nin referandum şarkısı da belli oldu.

Referandum şarkısı ilk kez doğalgaz depolama tesisi açılışı için Aksaray'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan platforma çıkarken meydanda seslendirildi.

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