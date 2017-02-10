İşte AK Parti'nin yeni şarkısı: Tabi ki Evet
AK Parti'nin referandum ile ilgili şarkısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplu açılış töreninde ilk kez seslendirildi. Söz ve müziği Yalçın Polat'a ait olan şarkının adı 'Tabi ki Evet' olarak açıklandı.
MHP ile birlikte Anayasa değişiklik taslağını hazılayıp Meclis'ten geçiren AK Parti'nin referandum şarkısı da belli oldu.
Referandum şarkısı ilk kez doğalgaz depolama tesisi açılışı için Aksaray'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan platforma çıkarken meydanda seslendirildi.
DİĞER HABERLER
'Bu sistem bileklerimizde prangaydı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray'da anayasa değişikliğine ilişkin çarpıcı bir yorum yaptı.
Kılıçdaroğlu: Vekiller önseçimle gelsin
Kılıçdaroğlu, referandum ile ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu.
CHP'den Bahçeli-Yıldırım görüşmesine tepki
CHP'li Özel, MHP lideri Bahçeli-Binali Yıldırım görüşmesine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Tunus En-Nahda Hareketi Raşid Gannuşi'yi ağırlıyor.