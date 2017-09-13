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İşte Akşener'in partisinin logosu!

İşte Akşener'in partisinin logosu!.14651
  • Giriş : 13.09.2017 / 07:47:00
  • Güncelleme : 13.09.2017 / 07:56:54

Ünlü siyasetçi Meral Akşener'in yeni partisinin logosu belli oldu.

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Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile arasında sözlü atışmalar yaşanan Meral Akşener'in kuracağı partinin logosunun Anayasa Değişikliği referandumunda kampanya yürüttüğü 'kınalı eli' olacağı iddia edildi.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'da ilk toplantısını yapmayı planlayan Meral Akşener liderliğinde kurulacak partinin logosu netleşti.
Logo,  Akşener'in anayasa referandum kampanyasında kullandığı 'kınalı eli' olacak. Logo için her parmağı adalet, demokrasi, refah, kardeşlik gibi sloganları simgeleyen el işareti ağırlık kazandı.

Akşener, Ümit Özdağ ve Koray Aydın başta sosyal medya olmak üzere tabandan gelen tepkiler üzerine yeni partinin isminin Merkez Demokrat Parti olmasından vazgeçti. Parti tüzüğü ve programı dahil her konuda 'istişare' mekanizmasına önem veren üçlü, yeni partinin 'tek kelimelik' ismi olması konusunda görüş birliğine vardı. Düşünülen isimler arasında, Milli, Merkez, Türkiyem, Demokrasi ve Anayurt Partisi'nin geçtiği ifade edildi.

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