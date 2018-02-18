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İşte Bayern Münih-Beşiktaş maçının hakemi!

İşte Bayern Münih-Beşiktaş maçının hakemi!.17587
  • Giriş : 18.02.2018 / 14:30:00

Şampiyonar Ligi'nde karşılaşacak olan Beşiktaş ile Bayern Münih'in maçını yönetecek hakem belli oldu.

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Sepet Beşik

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Bayern Münih'le deplasmanda oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu.

Zorlu mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek. Hetagan'ın yardımcılıklarını ise Octavian Șovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Radu Ghinguleac olacak.

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