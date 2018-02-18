İşte Bayern Münih-Beşiktaş maçının hakemi!
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Bayern Münih'le deplasmanda oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu.
Zorlu mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek. Hetagan'ın yardımcılıklarını ise Octavian Șovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Radu Ghinguleac olacak.
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