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İşte Beşiktaş-Bayern Münih maçı bilet fiyatları!

İşte Beşiktaş-Bayern Münih maçı bilet fiyatları!.28351
  • Giriş : 11.03.2018 / 17:12:00

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Vodafone Park'ta oynanayacağı maçın bilet fiyatları açıklandı.

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Beşiktaş’ın 14 Mart Çarşamba saat 20.00’de Vodafone Park’ta Bayern Münih ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçının biletleri satışa çıkarıldı.

Siyah Beyazlılar’dan yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1 : 600TL

Kategori 2 : 525TL

Kategori 3 : 450TL

Kategori 4 : 425TL

Kategori 5 : 400TL

Kategori 6 : 375TL

Kategori 7 : 180TL

Kategori 8 : 170TL

VIP : 1.350TL

1903 A-E BLOK : 1.350TL

1903 B – D BLOK : 1400TL

1903 C BLOK : 1500 TL

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