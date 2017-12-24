İşte Beşiktaş'ın alacağı Vida'nın maliyeti!
Beşiktaş'ın forma giydirdiği Vida ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Domagoj Vida'ya yıllık 3 milyon euro maaş ve 1,5 milyon euro imza parası ödenecek.
Domagoj Vida transferini mutlu sonla bitiren Siyah-Beyazlı yöneticilerin deneyimli stopere forma giydirmek için Zagreb’e gittikleri öğrenildi...
Habertürk'ün haberine göre, deneyimli stoperi İstanbul’a getirtmek yerine Hırvatistan’a uçan yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun burada Vida’ya Beşiktaş forması giydirdikleri belirtildi. Öte yandan Vida ile 4.5 yıllık anlaşan ve her sezon için 3 milyon Euro verecek olan Siyah-Beyazlılar’ın oyuncuya imza parası için 1,5 milyon Euro, bunun yanında da 1,2 milyon Euro da menajer parası ödeyeceği öğrenildi.
FANATİK
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