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İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe kadrosu

İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe kadrosu.17626
  • Giriş : 04.02.2017 / 16:21:00

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası için kapışacak.

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Futbolseverlerin heyecanla beklediği maça saatler kaldı. Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig’de zirveyi ele geçiren Beşiktaş, kupada son 16 turunda Pazar günü Fenerbahçe’yi konuk edecek. Rövanşı olmayan kritik derbide hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Vodafone Arena’da oynanacak derbi saat 20.00’da başlayacak.

Ligin 17, 18 ve 19’ncu haftalarında sahaya sürdüğü kadroda istediği verimi alan ve performans anlamında da 11’inden memnun olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadroda değişiklik yapmayacak. Özellikle hafta içerisinde yapılan idmanlarda deneyimli çalıştırıcının sadece taktik değişikliklere gideceği tahmin ediliyor. Fenerbahçe’nin etkili kanat oyuncusu Jermain Lens’i durdurma konusunda özellikle Adriano’yu uyaran Güneş’in, sol kanatta oynayan Ryan Babel’e de top rakipteyken kademe yapması konusunda Adriano’ya boşalan kademelerde destek vermesiyle alakalı bilgiler verdiği ifade ediliyor.

Ligin topa en çok sahip olan iki takımından biri olan Beşiktaş’ın, derbi maçta en etkili silahı ise şutlar olacak. Özellikle kanatlardan gelecek ortalarda savunmanın uzaklaştırmak istediği topları toplama konusunda Talisca’ya özel görev vermesi beklenilen Şenol Güneş’in, Brezilyalı oyuncunun isabetli şut özelliğinden yararlanması bekleniyor. Maç başına 1,56 isabetli şut oranı ile mücadele eden Talisca, yine maç başına 3,11 şut ortalamasıyla oynuyor.

Beşiktaş ile çıktığı 3 maçta 2 gol atan Ryan Babel’den Fenerbahçe maçında da beklenti büyük. Takıma gelir gelmez uyum sağlayan Hollandalı futbolcunun derbide sergileyeceği performans da merak ediliyor. Özellikle kontrataklarda siyah-beyazlıların en etkili silahı olacak olan Babel’in gizli forvet rolünü de üstleneceği ön görülüyor.

MAÇIN KİLİT ADAMI QUARESMA

Kara Kartal’ın süper starı Ricardo Quaresma da asistleriyle Beşiktaş’ı uçururken, Portekizli’nin derbide maçın kilit adamlarından biri olması tahmin ediliyor. Yıldız futbolcunun hem toplu oyunda hem de topsuz oyunda takımını sırtlaması bekleniyor. Kapanan savunmada gayet başarılı işler yapan Fenerbahçe savunmasını delecek ortalar yapması istenilen Quaresma’nın, forvette görev alacak olan Cenk Tosun ile son haftalardaki uyumu da derbi öncesi en önemli referans olarak gösteriliyor.

MUHTEMEL 11

Kadroda derinliği oluşturan ve ideal ilk 11’ini de son 3 haftada tamamen belirleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, Fenerbahçe ile oynanacak kupa maçında sahaya şu muhtemel ilk 11 ile çıkması bekleniyor:

"Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Cenk Tosun."

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