İşte Beşiktaş'ın rakibi!
Şampyonlar Ligi'nde başarısına başarı katan tmsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, Bayern Münih ile eşleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. G Grubu’nu 14 puanla lider tamamlayan Beşiktaş, Alman temsilcisi Bayern Münih ile eşleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde oynanacak.
Juventus - Tottenham
Basel - Manchester City
Porto - Liverpool
Sevilla - Manchester United
Real Madrid - Paris Saint Germain
Shakhtar Donetsk - Roma
BAYERN MÜNİH - BEŞİKTAŞ
Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen siyah beyazlılar kasasını da parayla doldurdu. Devler Ligi'ne katılım ücreti olarak 12.7 milyon Euro gelir elde eden Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi performansı ile de gelirini katladı. Beşiktaş 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 7 milyon Euro değerindeki performans ücretinin de sahibi oldu. Son 16'ya kalarak büyük bir başarı gösteren siyah beyazlılar bunun içinde 6 milyon Euro değerindeki başarı bonusunun sahibi oldu. Kara Kartal bunların yanında 25 milyon değerindeki pazarlama gelirinden de pay almaya hak sahibi oldu. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ise Beşiktaş yaklaşık 230 milyon TL'nin sahibi oldu.
HÜRRİYET
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