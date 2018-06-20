İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi!
Beşiktaş için beklenen haber geldi. Kara Kartal'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi Winners Prel 4/OFK Titograd eşleşmesinin galibi olacak.
Siyah beyazlı temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi ikinci turundaki maçlarını 26 Temmuz ve 2 Ağustos'ta oynayacak.
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