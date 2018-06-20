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İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi!

İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi!.13647
  • Giriş : 20.06.2018 / 16:43:00

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

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Beşiktaş için beklenen haber geldi. Kara Kartal'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi Winners Prel 4/OFK Titograd eşleşmesinin galibi olacak.

Siyah beyazlı temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi ikinci turundaki maçlarını 26 Temmuz ve 2 Ağustos'ta oynayacak.

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