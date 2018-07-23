İşte Beşiktaş ve M.Başakşehir'in rakipleri!
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu.
Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Torshavn'ı elerse, Lask (Avusturya) - Lillestrom (Norveç) eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.
Medipol Başakşehir ise Aberdeen (İskoçya) - Burnley (İngiltere) eşleşmesinin galibi ile oynayacak.
Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.
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