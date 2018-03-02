İşte Beşiktaşlı Quaresma'nın alacağı ceza
Dün akşam oynanan olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma'nın alacağı ceza belli oldu.
Attığı iki golle Süper Lig’de pazar gecesi oynanan derbiye damga vuran Beşiktaşlı Ricardo Quaresma dün ikinci yarıda dahil olduğu kupa randevusunda sadece 7 dakika oyunda kalabildi.
Josef’in yüzüne dirseğiyle vurarak direkt kırmızı kart gören ve daha sonra Mehmet Ekici’ye de çok sert bir müdahalede bulunan Portekizli futbolcu ağır bir ceza yeme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Josef’e indirdiği şiddetli darbe için Quaresma’ya en az 3 maç ceza geleceği bildirildi.
Siyah-beyazlı oyuncu, Mehmet Ekici’ye müdahalesi için de rapor edilmesi halinde ayrı bir ceza alacak. Bugün tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilecek olan Quaresma’ya verilecek ceza böylece 5-6 maça kadar çıkabilecek. Ancak tahrik indirimi uygulanması halinde Portekizli futbolcuya verilecek ceza 3’te bir oranında azalacak.
AKŞAM
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