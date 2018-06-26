İşte Binali Yıldırım'ın yeni görevi
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından reformlar başlıyor. 18 Temmuz'da yapılacak olan başkanlık seçimi için ise Binali Yıldırım'ın adı ön plana çıktı.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin kesin sonuçların 5 Temmuz'da ilan edilmesi ile birlikte, yeni Meclis'in ve yeni hükümetin göreve başlama takvimi de işlemeye başlayacak
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık problemleri nedeniyle TBMM'ye 'geçici başkanlık' yapamayacağı, bu nedenle TBMM'nin ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İyi Parti Ankara Milletvekili seçilen Durmuş Yılmaz başkanlığında toplanacağı belirtiliyor. Meclis İçtüzüğüne göre ikinci derecede en yaşlı üyenin de Başkanvekilliği görevini yerine getirmesi gerekiyor.
İkinci en yaşlı üye durumda olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu görevi üstlenmeyeceği, bu durumda CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici veya AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün, yenisi seçilene kadar, geçici Meclis başkanvekilliği yapacakları belirtiliyor. Meclis'teki en genç altı milletvekili de, geçici olarak katip üyelik yapacaklar.
Milletvekilleri, önce mazbatalarını alıp TBMM'ye kayıt yaptıracak, ardından da Meclis Genel Kurulunda yemin edecek. Ant içmeyenler, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak. Bu durumda, CHP'li Enis Berberoğlu ile cezaevinde bulunan HDP'li Cengiz Çiçek ve Leyla Güven yemin edemeyecekler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da TBMM'de ant içecek ve yeni hükümet sisteminin 'İlk başkanı' olarak resmen göreve başlayacak.
Erdoğan'ın, da milletvekillerinin yemin edeceği 8 Temmuz'da TBMM'de ant içmesi bekleniyor. Erdoğan, ant içip resmen göreve başladıktan sonra yeni hükümet sisteminde görev alacak bakanlar, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bürokratlar için mesai yapacak. Yeni sisteme göre, hükümetin Meclis'ten güvenoyu alması gerekmiyor, ancak bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcılarının da resmen göreve başlaması için TBMM'de yemin etmeleri gerekiyor.
'Cumhur ittifakının' ilk sınavı ise TBMM'deki başkanlık seçimleri olacak. Taslak takvime göre, Meclis başkanlığı için adaylar 13 Temmuz'a kadar bildirilecek.
Başkanlık seçimlerinin ise 18 Temmuz'a kadar tamamlanması gerekiyor. AK Parti ve MHP'nin Meclis başkanlığı konusunda ortak bir aday üzerinde uzlaşmasına kesin gözüyle bakılırken, bu konuda Başbakan Binali Yıldırım'ın ismi ön plana çıkıyor.
Kulislerde, MHP'li bir ismin de aday gösterilebileceği konuşuluyor. AK Parti ve MHP uzlaşamazsa bile, (MHP muhalefet bloğuna yer almazsa) AK Parti'nin 295 olan sandalye sayısı kendi adayını son turda seçtirmeye yeterli oluyor.
Meclis iç tüzüğüne göre, ilk iki oylamada 400, üçüncü oylamada 301, dördüncü oylamada ise en fazla oyu alan aday Meclis Başkanı seçiliyor.
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