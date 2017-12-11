İşte Burak Yılmaz'ın ilk ifadesi!
Dün gece teknik adam Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'ya ait lüks araç ile kaza yapan golcü futbolcu Burak Yılmaz, Sarıyer Polis Merkezinde ilk ifadesini verdi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün kaza yerini terketmekten 206 TL ceza kestiği Burak Yılmaz, ifadesinde,”Seyir halindeyken araç bir anda aşırı hızlandı, aracın kontrolünü kaybettim. Araç savruldu takla attı. Daha sonra çarparak durdu. Araçtan indiğimde bir cipe çarptığımı gördüm” dediği belirtildi. Burak Yılmaz, olay yerinden ayrılması ile ilgili, bu tür bir durumda karakola giderek ifade vermesi gerektiğini bilmediğinden karakola gitmediğini söylediği belirtildi.
HÜRRİYET
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