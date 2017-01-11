İşte Can Dündar için istenen ceza!

Giriş : 11.01.2017 / 12:04:00

11.01.2017 / 12:04:00 Güncelleme : 11.01.2017 / 12:02:55

MİT TIR'ları davasında Enis Berberoğlu, Erdem Gül ve Can Dündar için istenen ceza belli oldu.