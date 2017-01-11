İşte Can Dündar için istenen ceza!
MİT TIR'ları davasıda gelişme yaşandı. Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.
Can Dündar, Enis Berberoğlu ve Erdem Gül, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladıkları gerekçesiyle yargılanıyorlar.
Savcı, Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talep etti. Savcı Berberoğlu'na devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamaktan müebbet hapis talep etti.
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