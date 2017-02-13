İşte Çanakkale'deki depremlerin bilançosu
Günlerdit beşik gibi sallanan Çanakkale için açıklama geldi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen sarsıntıların bilançosu valilik kriz merkezi tarafından açıklandı. Depremlerde 954 yapının hasar gördüğü belirlendi.
Çanakkale'de yaşanan bazı depremlerin de merkez üssü olan Tuzla Köyü yakınında jeotermal santrallerin yer aldığı bölgede yerin altından kaynayan sıcak su 1 dereceye düşen soğuk hava ile birleşince zeminden buharların yükselmesi ürkütücü görüntüler oluşturdu.
Çanakkale'de bir haftadır deprem fırtınasının sürdüğü Ayvacık İlçesi'nde, valilik kriz merkezi hasar bilançosunu açıkladı. Buna göre depremde, 480 yıkılmış ve ağır hasarlı konut olmak üzere toplam 954 yapıda zarar tespit edildi. Korku içindeki vatandaşlar ağır kış koşullarıyla da mücadele ediyor. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü bölgede bazen hafif kar yağışı görülüyor.
Ayvacık İlçesi'nde 6 Şubat'ta başlayan deprem fırtınasında şu ana kadar 1000'e yakın sarsıntı meydana geldi. 5'i 5 ve üzeri büyüklükte, 11'i ise 4 ve üzeri büyüklükteki depremler, kent sakinlerini korkutuyor. Ayvacık İlçesi'nin Yukarıköy Köyü başta olmak üzere toplam 24 yerleşim biriminde 480 yıkılmış ve ağır hasarlı konut, 392'si hasarlı konut, 1'i ağır hasarlı kaplıca, 6'sı ağır hasarlı cami, 75'i ağır hasarlı ahır ve dam olmak üzere toplam 954 yapıda zarar tespit edildi. Sarsıntılar sırasında 8 kişi de hafif yaralandı. Tarım İl Müdürlüğü'nce yapılan tespitlerde ise 18 küçükbaş ve 1 büyük baş hayvanın telef olduğu belirlendi.
KONTEYNERLER KURULDU
İyileştirme çalışmaları kapsamında AFAD Başkanlığı ve Kızılay'dan 478 çadır, 3972 battaniye, 200 yatak, 500 katalitik soba, 5 şapkalı soba ve 500 aile mutfak seti ile 8 seyyar tuvalet kuruldu. AFAD Başkanlığından bölgeye intikal eden 500 yaşam konteyneri kurularak depremzedeler yerleştirildi. Konteyner sayısının 700'e çıkarılması planlandığı açıklandı. Kızılay tarafından ise 28 personelle 14 köye 4 bin kişilik kahvaltı, öğlen yemeği ve akşam yemeği, bir sabit, bir mobil araçla dağıtımı gerçekleştiriliyor. Ayrıca gün içinde sıcak çay ve çorba servisi yapılıyor.
SOĞUKLA DA MÜCADELE
Depremin ilk gününden bu yana en Ağrı kış koşulları ise bugün yaşanıyor. Hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşen bölgede, aralıklarla hafif kar yağışı görülüyor. deprem fobisi nedeniyle konteyner ve çadırlara bile girmekten korkan köylüler dışarıda yaktıkları ateşlerin etrafına toplanarak ısınıyor.
ÇANAKKALE'DE ÜRKÜTÜCÜ MANZARA
Meydana gelen depremlerden bazılarının merkez üssü olan Tuzla Köyüne, Kösedere Köyüne gelişte karayolunun kenarında kaynayan sıcak suyun soğuk hava ile birleşmesi nedeniyle bazı günler ortaya çıkan ürkütücü manzara, bugün bir kez daha kendisini gösterdi. Kaynayan sıcak suyun soğuk hava ile birleşmesi üzerine oluşan buhar tabakası yüzeyden hayaa doğru yükselirken, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.
DİĞER HABERLER
Sivas'ta FETÖ operasyonu: 5 kişi gözaltında
FETÖ soruşturması kapsamında Sivas'ta örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
Referandumda oy verecek öğrenciler dikkat
Ailelerinden uzakta okuyup seçime katılacak öğrenciler için önemli bir açıklama geldi.
Sağlık Bakanı'ndan CHP'ye sert çıkış
Sağlık Bakanı Akdağ, muhalefetin eleştirilerine sert bir yanıt verdi.
Saatler oldu, taleplerini açıkladı
Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadını ve 4 çocuğunu silahla rehin alan şahıs, 19 saattir ikna edilme
İstenmeyen SMS'e milyonlarca lira ceza
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, "istenmeyen ticari ileti" şikayetleri nedeniyle milyonlarca lira ceza k