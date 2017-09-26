İşte CHP'nin İstanbul için adayı
CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına Beylidüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterdiği öğrenildi.
Kadir Topbaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’ndan istifa etmesinden ardından, İBB Meclis’i yeni başkanı seçecek.
Perşembe günü İBB Meclis üyelerinin yapacağı seçim öncesinde partilerin adayları da açıklanmaya başladı.
Yapılacak seçimde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu belirtildi.
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