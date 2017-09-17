İşte CHP'nin Şafak Pavey kararı!
CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, sağlık sorunları nedeniyle milletvekilliğinden istifa etme kararı aldığını bildirdi.
Pavey, yaptığı yazılı açıklamada, siyasete başladığı 2011 yılından bu yana seçmenlerine olan sorumluluklarını yerine getirmek için var gücüyle çalıştığını belirtti.
CHP'DEN İLK AÇIKLAMA
CHP Milletvekili Şafak Pavey'in istifasını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Biz Şafak Hanım’ın milletvekilliğini sürdürmesinden yanayız" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Gök, Pavey’in istifasına ilişkin, “Şafak Hanım son derece etik davranıyor. Siyasette az rastlanır bir davranışla karşılaştık. Ancak biz Şafak Hanım’ın milletvekilliğini sürdürmesinden yanayız. Sonuçta Meclis’teki irademiz de bu yönde olacaktır. Genel kurul oylamasında istifasını kabul etmeyiz. Diğer partilerin de aynı şekilde davranacağını düşünüyorum” dedi.
Habertürk
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