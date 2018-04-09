İşte Çorum şeker fabrikasının sahibi
Devletin satışa çıkardığı şeker fabrikalarından olan Çorum şeker fabrikası Safi Katı Yakıt Şirketi'nin oldu.
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