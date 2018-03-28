İşte Cumhur İttifakı'nın oyu!
Heyecanla beklenen 2019 seçimlerinde ittifak kuran Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin potansiyel oy oranı açıklandı. ORC Araştırma, Cumhur İttifakı'nın oy oranını %60 olarak açıkladı.
Araştırma, 22-26 Mart tarihleri arasında 36 ilde 5620 seçmenle yüz yüze görüşerek "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu..
Araştırmaya göre, Cumhur ittifakına olan destek Cumhuriyet tarihinin en yüksek oy oranına doğru yükseliş bandında.
ORC, seçmenlere "2019'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde" hangi isme oy vereceklerini de sordu.. Ankete göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakiplerine karşı ezici rakamlarla önde.
TRT
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