Fenerbahçe Kadıköy'de Kasımpaşa'yı ağırlıyor
Son zamanlarda form düşüklüğü yaşayan Fenerbahçe, son olarak UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Rusya ekibi Krasnodar'a mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından moral kazanmak isteyen Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
CANLI
FENERBAHÇE: 0
KASIMPAŞA: 0
Sarı-lacivertliler, kritik maçı kazanarak zirve yarışından kopmamak istiyor. Geçen hafta Başakşehir’i 4-0’la geçen Kasımpaşa ise Fenerbahçe’den ilk yarıdaki mağlubiyetin rövanşını almak için sahaya çıkıyor. Kanarya’da cezalı olan Van Persie, Alper ve Lens forma giyemiyor.
Ülker Stadı'nda saat 15.00'te başlayan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor.
3 futbolcu cezalı, 1 oyuncu sakat
Fenerbahçe'de Robin van Persie, Jeremain Lens ile Alper Potuk cezaları, Salih Uçan ise sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile yapılan derbi maçın ardından 2 maç ceza alan Van Persie, cezasını Kasımpaşa mücadelesiyle dolduracak.
Süper Lig'de geçen hafta oynadıkları Bursaspor karşılaşmasında bu sezon 4. kez sarı kart alan Lens ve Alper, Kasımpaşa mücadelesinde takımı yalnız bırakacak.
Sarı-lacivertli ekipte, Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan ise Kasımpaşa maçında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşerek, 22. haftadaki Gaziantepspor mücadelesinde sahadaki yerini alamayacak.
Son 4 maçta 5 puan
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de son haftalardaki kötü performansıyla dikkati çekiyor.
Ligde yaptığı son 4 müsabakada sadece 1 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 2 karşılaşmayı beraberlik, 1 mücadeleyi ise yenilgiyle tamamladı.
Bu süreçte sadece Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Adanaspor ile 2-2, Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekip, Kayserispor'a 4-1 mağlup oldu.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Sktrel, İsmail, Josef, Ozan, Mehmet Topal, Volkan, Stoch, Sow
Teknik Direktör: Dirk Advocaat
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Titi, Veysel, Veigneau, Sadiku , Abdullah, Koita, Castro , Adem, Eduok
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Beinsports
DİĞER HABERLER
Güneş'ten derbi öncesi kadroya 'sarı' ayarı
Beşiktaş'ta Galatasaray'la oynanacak derbi maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuy
Albayrak: Hedefim Galatasaray başkanlığı
Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, bir sonraki düşüncesinin Galatasaray'a başkan ol
Dilmen sert konuştu: Tudor fantezi yaptı
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü İgor Tudor'u eleştirdi.
Nazifoğlu: Bruma Barcelona'ya gitmek istiyor
Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Volkan Demirel: Ruhumuz nerede beyler!
Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi alınan yenilgi sonrası isyan etti.