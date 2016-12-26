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İşte Emmanuel Emenike'nin yeni takımı

İşte Emmanuel Emenike'nin yeni takımı.19430
  • Giriş : 26.12.2016 / 11:36:00

Fenerbahçe'de krize neden olan Emenike'nin yeni takımı belli oldu.

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Son dönem Fenerbahçe'de sorun yaşayan Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike, Spartak Moskova ile imzalıyor.

Emenike'nin Rus basınına konuşan menajeri, futbolcunun transferinin sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderileceğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin Emmanuel Emenike'yi herhangi bir bedel istemeden sadece 6 aylık maaşını ödemesi karşılığında kiralık olarak Spartak Moskova'ya vermek istediği haberin detaylarında yer alan bir başka gelişme oldu.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 10 maça çıkan Emenike, 3 gol atıp 3 de asist yaptı

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