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İşte en iyi hakemler açıklandı! Çakır kaçıncı?

İşte en iyi hakemler açıklandı! Çakır kaçıncı?.18029
  • Giriş : 01.02.2017 / 10:15:00

Dünyanın en iyi hakemleri IFFHS tarafından açıklandı. İşte sonuçlar.

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Uluslararası Futbol tarihi ve istatistikleri Federasyonu, dünyanın en iyi hakemlerini seçti. Sıralamaya 5. sıradan gşirn Cüneyt Çakır 28 puan topladı.

Uluslararası Futbol tarihi ve istatistikleri Federasyonu’nun (IFFHS) dünyanın en iyi hakemler listesini açıkladı. Bu listede Türk hakemimiz Cüneyt Çakır da kendine yer bulmayı başardı. İlk 10’a giren tek Türk hakem olma başarısını gösteren Cüneyt Çakır IFFHS’nin kendi kriterleriyle oluşturduğu sıralamada 28 puan topladı. Peki Cüneyt Çakır kaçıncı sırada yer aldı? İşte o sıralama:

1- Mark Clattenburg, 141 Puan (İngiltere)

2- Nicola Rizzoli, 65 Puan (İtalya)

3- Viktor Kassai, 55 Puan (Macaristan)

4- Jonas Eriksson, 43 Puan (İsveç)

5- Cüneyt Çakır, 28 Puan (Türkiye)

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