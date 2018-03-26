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İşte Erdoğan'ın kitabı

İşte Erdoğan'ın kitabı.11481
  • Giriş : 26.03.2018 / 10:08:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lisede kullandığı kitap ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olup, lise döneminde yararlandığı tefsir kitabı, 45 yıl sonra yazar, muhaddis ve Konya'nın ilk milli güreşçisi olan Muzaffer Can tarafından ortaya çıkarıldı.

Kitabın nasıl ortaya çıktığını anlatan 71 yaşındaki Muzaffer Can, rahatsızlığım sebebi ile Konya'dan damadım benim ziyaretime gelmişti. Damadım çalışma odamın da bulunduğu kütüphanedeki kitaplara bakarken, tefsir kitabını buldu ve bana, 'Bu kitapta Tayyip beyin ismi yazıyor' dedi. Ben de kitabı alarak inceledim ve 1969 Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitaplığı basımı İstanbul İmam Hatip Okulu Meslek Dersleri Öğretmeni Mehmet Sofuoğlu'nun hazırladığı "Tefsir Dersleri/Altıncı sınıf" kitabı olduğunu ve iç kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının yazılı olduğunu gördüm. Kitabın ilk sayfasında "6-B - 423/ Tayyib Erdoğan" yazısı, içinde de Erdoğan'ın el yazısıyla Arapça ve Türkçe notları yer alıyordu. Araştırmam sonucunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1973'te mezun olduğu İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde kullandığı tefsir kitabı olduğunu tespit ettim. Kitabı inceleyince Tayyip beyin çok çalışkan bir talebe olduğunu anlayabilirsiniz" dedi.

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