İşte Erdoğan'ın korumalarının akıbeti
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın korumalarının görevden alındığı iddia ediliyordu.
Erdoğan’ın konuşma yaptığı sırada platforma atlayan bir şehit çocuğunun Cumhurbaşkanı’na sarılması güvenlik zafiyeti iddialarını gündeme getirmişti. Olayla ilgili Erdoğan’ın 13 yakın korumasının görevden alındığı iddiası dün sosyal medyaya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, kongreye gelen partililer 3 farklı noktada aranarak salona alındı. Olayda ihmali bulunduğu öne sürülen korumalarla ilgili Erdoğan’ın bir talimatının bulunmadığı ancak bir inceleme başlatıldığı öğrenildi.
İnceleme sonunda, olayda korumaların herhangi bir ihmali tespit edilirse bu kişilere farklı bir pozisyonda görev verilebileceği bildirildi.
23 Aralık’ta Şırnak’ta düzenlenen AK Parti 6’ncı Olağan İl Kongresi’nde şehit yakını Hüseyin Demircan, sahneye çıkıp bir anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sarılmak istemişti. Demircan, daha sonra Erdoğan’ın korumalarınca engellemişti.
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