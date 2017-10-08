İşte Erdoğan'ın yıllar önceki fotoğrafı
1982 senesinde çekildiği öğrenilen fotoğrafta Tayyip Erdoğan, asker arkadaşları ile birlikte görülüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1982 yılında İstanbul Tuzla Piyade Okulu’nda yedek subay olarak vatani görevi yaparken silah arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı.
Tuzla Piyade Okulu’nda takım komutanı olarak eğitim aldıktan sonra yine İstanbul Hasdal 77’nci Piyade Komutanlığı’nda askerliğini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri üniformayla fotoğrafın en solunda ayakta ilk sırada yer alıyor.
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