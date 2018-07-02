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İşte Fatih Terim'in istediği 2 yerli oyuncu

İşte Fatih Terim'in istediği 2 yerli oyuncu.12495
  • Giriş : 02.07.2018 / 17:42:00

Teknik adam Fatih Terim'in istediği 2 yerli oyuncunun isimleri belli oldu.

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Büyüyen Beşik

Son şampiyon Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Fatih Terim'in Nuri Şahin ile Ömer Toprak için görüşmelere başlandığını belirtildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Borussia Dortmund'da 3. stoper konumuna düşen Ömer Toprak'ı arayarak, "Seninle büyük işler yapabiliriz" dedi.

A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Ömer'in formasını giydiği Dortmund'un önce 28 milyon euro vererek Mainz'dan Diallo'yu alması, ardından da Juventus'tan Benatia'ya transfer teklifi yapması G.Saray'ı heyecanlandırdı.

Benatia'nın gelmesi ile forma şansı iyice azalcak olan Ömer'i, Fatih Terim'in aradığı, Ömer'in de gelmeye sıcak baktığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Dortmund'dan transfer edeceği bir başka isim ise Nuri Şahin. Sarı-kırmızılı ekip Ömer'i kiralayacak, 1 yıl sözleşmesi bulunan Nuri'yi ise bonservisiyle birlikte kadrosuna katacak.

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