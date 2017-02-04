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İşte faturası en yüksek 10 vekil

İşte faturası en yüksek 10 vekil.36228
  • Giriş : 04.02.2017 / 10:22:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gelen yüksek faturalarla çalkalanıyor.

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1 milyonluk iletişim faturası Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ödenen ve bu durumun ortaya çıkışı ile gündeme gelen CHP'li Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in zirvede olduğu listede faturası kabarık 9 vekil daha var.

Meclis Divan Üyeleri'nin haberleşme giderleri tartışması devam ederken, haberleşme giderlerinin üst sıralarında yer alan isimler belli oldu.

Sadece başkanlık divanı üyeleri değil grup başkanvekilleri ve komisyon başkanlarının da aralarında bulunduğu toplam 48 isim için haberleşme giderlerinde limit yok.

Meclis'te bu listede yer alan isimlerin haberleşme masrafları merak konusu olurken, liste resmen açıklanmadı ama ilk 10 ortaya çıktı:

10. AK Partili Sema Kırcı - 40.274

9. AK Partili İshak Gazel - 44.006

8. AK Partili Orhan Karasayar - 50.772

7. CHP'li Ali Haydar Hakverdi - 77.882

6. CHP'li Özgür Özel - 78.120

5. AK Partili Fehmi Küpçü - 130.498

4. AK Partili Bülent Turan - 145.248

3. CHP'li Özcan Purcu - 181.905

2. CHP'li Emre Köprülü - 373.457

1. CHP'li Elif Doğan Türkmen - 1.108.842

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