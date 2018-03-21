İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi
Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen Fenerbahçe-Beşiktaş maçının rövanşı için mücadele edecek ekiplerin hangi tarihte oynanacağı açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçlarının programı açıklandı. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı rövanş maçının tarihi 19 Nisan Perşembe günü olarak açıklandı. Hatırlanacağı gibi ilk maç Vodafone Park'ta 2-2 berabere bitmişti.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçlarının programı açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final ikinci maçları 18 ve 19 Nisan 2018 tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası finali ise 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabaka programı şöyle:
18 Nisan Çarşamba
20.30: Galatasaray-TM Akhisarspor
19 Nisan Perşembe
20.30: Fenerbahçe-Beşiktaş
ŞAMPİY10
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