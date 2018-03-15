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İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi

İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi.15242
  • Giriş : 15.03.2018 / 17:28:00

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği maçın hakemi belli oldu.

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Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde maçı yönetecek hakem Bülent Yıldırım olarak açıklandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbide Bülent Yıldırım düdük çalacak! Zorlu mücadelede Bülent Yıldırım'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan, Kemal Yılmaz ve Ümit Öztürk yapacak.

Fenerbahçe, Bülent Yıldırım'ın yönettiği son 8 maçta 6 galibiyet alırken 2 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray ise Bülent Yıldırım'ın yönettiği 5 Fenerbahçe derbisinde sadece 1 kez rakibine boyun eğdi. Sarı-kırmızılılar diğer 4 mücadelede 2 galibiyet 2 beraberlik elde etti.

Haftanın diğer önemli maçı olan Medipol Başakşehir-Beşiktaş mücadelesini ise Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu ve Serkan Çınar yapacak.

Haftanın programı ve maçların hakemleri şöyle:

Cuma

20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Ali Palabıyık

20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: Arda Kardeşler

17 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Bülent Yıldırım

18 Mart Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor: Halis Özkahya

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya

16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Halil Umut Meler

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