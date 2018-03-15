İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde maçı yönetecek hakem Bülent Yıldırım olarak açıklandı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbide Bülent Yıldırım düdük çalacak! Zorlu mücadelede Bülent Yıldırım'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan, Kemal Yılmaz ve Ümit Öztürk yapacak.
Fenerbahçe, Bülent Yıldırım'ın yönettiği son 8 maçta 6 galibiyet alırken 2 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray ise Bülent Yıldırım'ın yönettiği 5 Fenerbahçe derbisinde sadece 1 kez rakibine boyun eğdi. Sarı-kırmızılılar diğer 4 mücadelede 2 galibiyet 2 beraberlik elde etti.
Haftanın diğer önemli maçı olan Medipol Başakşehir-Beşiktaş mücadelesini ise Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu ve Serkan Çınar yapacak.
Haftanın programı ve maçların hakemleri şöyle:
Cuma
20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Ali Palabıyık
20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: Arda Kardeşler
17 Mart Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Bülent Yıldırım
18 Mart Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor: Halis Özkahya
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya
16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Halil Umut Meler
TRT
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