İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş planı!
Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Advocaat, Beşiktaş derbisi için planını belirledi. Advocaat, Lens'i merkeze yakın oynatıp savunmanın arkasına sarkıtacak.
Fenerbahçe ligde Karabük, Akhisar ve Galatasaray galibiyetlerinin ardından Rizespor’u da devirerek 4 maçlık seri yakalamıştı. Sarı-Lacivertliler şimdi gözünü Beşiktaş ile oynayacakları derbiye çevirdi. Bu sezon büyük maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Dick Advocaat, pazar günü Vodafone Arena’da zaferi getirecek planını da belirledi. Şampiyonlar Ligi bileti açısından derbinin kazanılması son derece önemli. Tecrübeli çalıştırıcı, aynı Galatasaray karşısında olduğu gibi takımını sabırlı ve sakin oynatıp, rakibin hata yapmasını bekleyecek.
Advocaat’ın hücum planı için Başakşehir’in 3-1 kazandığı Beşiktaş mücadelesi bir anlamda yol gösterici oldu. O karşılaşmada Cengiz Ünder, savunma arkasına yaptığı koşularla Siyah-Beyazlılar’ı dağıtmıştı. Tecrübeli teknik adam bu görevi Jeremain Lens’e verecek. Hollandalı yıldız merkeze daha yakın oynayıp, defansın arkasına sarkarak tehlike yaratmaya çalışacak.
Fenerbahçe’de cezalı Mehmet Topal’ın yerine Neustadter’in oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca Alper Potuk ve Aatif’ın da 11’deki yerlerini almaları bekleniyor. Dick Advocaat, bugünkü idmanda Beşiktaş derbisinin taktiğiyle ilgili olarak takımla detaylı bir toplantı yaparak oyuncularına gerekli direktifleri verecek.
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