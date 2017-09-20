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İşte Fenerbahçe'nin Van Persie planı!

İşte Fenerbahçe'nin Van Persie planı!.22937
  • Giriş : 20.09.2017 / 13:16:00

Fenerbahçe, golcü oyuncu Van Persie ile ilgili kararını verdi.

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Sepet Beşik

Fenerbahçe Kulübü, sakatlığından dolayı bir süredir sahalarda top koşturamayan ünlü oyuncu Van Persie ile ilgili planı hazırladı.

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçının sevinci yaşanmaya devam ederken Eljif Elmas için FIFA'dan gelen haberler moralleri daha da yukarı çıkardı. Fenerbahçe'nin şimdiki hedefi Robin Van Persie'den devre arası kurtulmak.

Fenerbahçe, Eljif Elmas için FIFA'ya yaptığı itiraz kabul edildikten sonra Robin Van Persie için sürpriz bir karar aldı.

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri sakatlık ve formsuzluk sorunu yaşayan Hollandalı yıldız ile bu kez devre arasında yollar ayrılacak. Fotomaç'ın haberine göre, Eljif Elmas'a lisans çıkmasının ardından hemen harekete geçen Fenerbahçe yönetimi yıldız futbolcunun menajerini İstanbul'a çağırdı. Yapılacak görüşmelerde Hollandalı futbolcunun devre arasında takımdan ayrılması istenecek.

Fenerbahçe takımı ile 3. sezonunu geçiren Hollandalı yıldız Robin Van Persie, bir türlü beklentileri karşılayamadı ve hayal kırıklığına neden oldu. Fenerbahçe takımı ile 91 karşılaşmaya çıkan Hollandalı yıldız bu süreçte 40 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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