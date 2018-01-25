İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği maçın hakemi Ali Palabıyık olarak açıklandı.
Süper Lig'de haftanın maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre pazar günü oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.
Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde:
CUMA
20:00 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
20:00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
CUMARTESİ
13:30 Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor: Ümit Öztürk
16:00 Göztepe - Kayserispor: Fırat Aydınus
19:00 Galatasaray - Osmanlıspor: Halil Umut Meler
PAZAR
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
16:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
PAZARTESİ
20:00 Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek
ŞAMPİY10
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