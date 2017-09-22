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İşte Fethullah Gülen'in ByLock mesajları

İşte Fethullah Gülen'in ByLock mesajları.13777
  • Giriş : 22.09.2017 / 13:50:00

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ByLock mesajları ortaya çıktı.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması lideri Fethullah Gülen'in ByLock mesajlarıyla 'yargıyı karıştırın' ifadesini kullandığı öğrenildi.

FETÖ elebaşı Gülen'in 'yargıyı karıştırın" talimatı ByLock üzerinden veridği ortaya çıktı.Gülen, geçen yıl ocak ayında  örgüte yönelik davalarda yargılamaları oyalayacak savunmaların yapılması ve yargı  içerisinde karışıklıklar çıkartılmasına yönelik talimatlar verdi.

"OYALA, BİRBİRİNE DÜŞÜR, FİKİR ÜRET"

Örgüt üyelerine FETÖ elebaşı Gülen'in talimatları, şifreli haberleşme  ağı "ByLock" üzerinden iletildi. Örgüte yönelik davalarla ilgili hukuki metinlerin hazırlanmasının  istenildiği mesajda, Gülen'in, yargıya yönelik "Karşı tarafı oyalayacak,  birbirine düşürecek, bizle uğraşmalarına fırsat verilmeyecek fikirler üretin."  ifadelerine yer verildi.

Bir örgüt üyesinin de yapılması gerekenlere ilişkin görüşlerinin  paylaşıldığı mesajda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuruda bulunmak için gerekli olan "iç hukuk yollarının tüketilmesi" şartına yönelik kapsamlı dosyaların hazırlanması gerektiği vurgulandı.

AVRUPA'DA LOBİ FAALİYETİ ÇAĞRISI

"ByLock" mesajında, Türkiye'nin uluslararası alanda zor duruma  düşürülmesi için çalışmalar yapılması talep edildi. Bu kapsamda, AİHM'de ve  Avrupa Parlamentosunda Türkiye'de etkili bir iç hukuk yolunun kalmadığına ilişkin  politikalar yürütülmesi gerektiği kaydedildi.  Mesajda, Fransa'daki gibi terör saldırılarının çoğalabileceği, göçmen  akımın önlenemez şekilde artmaya devam edeceği yönünde lobi faaliyetlerinin  yürütülmesi istendi.

Danıştay üyeliği görevini yürüten eski Hakimler ve Savcılar Kurulu  (HSK) üyesi Muharrem Özkaya, "ByLock" mesajının içeriğiyle ilgili Twitter'dan  paylaşımda bulundu.

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