İşte FETÖ'nün yeni hedefi!

15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın kalkıştığı darbe girişimini destekleyen Fethullah Gülen, Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yöetimi ile sıkı ilişkiler kurmayı hedefliyor.ABD'deki Gülenciler'in geçen sonbaharda kurdukları Washington Strategy Group adlı şirket, önceki gün Trump yönetimine yakınlığıyla bilinen New York merkezli Gotham Hükümet İlişkileri ve İletişimleri adlı kuruluşu lobi faaliyetleri için tuttu. FETÖ adına ABD'deki seçilmiş kişiler nezdinde lobi yapacak olan Gotham, bu işi için 50 bin dolar peşin, her ay da 20 bin dolar gelir elde edecek. Gotham'ın ortaklarından Brad Gertsman, Gülenciler'in kendi şirketlerini Beyaz Saray'la olan yakın bağları nedeniyle seçtiğini söyledi.Gotham, Trump'ın seçim kampanyasının startını vermiş ve halka ilişkiler faaliyetlerini yürütmüştü. Brad Gertsman, şirketlerinin Suudi arabistan'daki Türk "siyasi tutukluların" bırakılması için ABD yetkililerini ikna etmeye çalışacağını ve kendisinin de bu amaçla Suudi Arabistan'a gideceğini söyledi. Süleyman Turhanoğulları'nın başkanlığını yaptığı Washington Strategy Group (WSG), Kasım 2016'dan Nisan 2017'ye kadar Kongre'deki faaliyetleri için 80 bin dolar harcadı.WSG, Gotham dışında bir başka lobi fırması olan The Estopinan Group'a da 2017'nin ilk çeyreğinde 20 bin dolar ödeme yaptı. Böylelikle FETÖ sadece WSG aracılığıyla son 6 ayda toplamda 150 bin dolar harcamış oldu.SABAH