İşte Fırat Kalkanı'nın bilançosu
Türkiye'nin sınır güvenliği için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili bilgi veren Genelkurmay Başkanlığı, bugüne kadar 1864'ü ölü olmak üzere toplam 2156 terör örgütü DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bugüne kadar 2 bin 156 DEAŞ ve 321 PKK/PYD'li terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, 19-26 Ocak tarihlerinde bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri teröristlerden temizlemek ve kış tertiplenmesini kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildi.
Diyarbakır Lice, Şırnak Küpeli Dağı ve Beytüşşebap, Tunceli merkez Bali Deresi, Bitlis merkez Sini Deresi ve Ağrı Doğubayazıt bölgelerinde orta çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 12 terörist etkisiz hale getirilirken, 27 el yapımı patlayıcı, 4 biksi hafif makineli tüfek, 2 kanas keskin nişancı tüfeği, 37 piyade tüfeği, 6 tabanca, 8 el bombası, 541 kilogram amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile el yapımı patlayıcı için kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi.
Diyarbakır Lice'de 16, Bitlis Sini Deresi bölgesinde 14, Tunceli merkez Bali Deresi ve Nazımiye bölgelerinde 31, Batman Hasankeyf'de bir olmak üzere toplam 62 sığınak, barınak ve mağara ile çok miktarda yaşam ve gıda maddesi, örgütsel doküman bulunarak imha edildi, sığınak, barınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi.
Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler neticesinde 2 bin 184 kilogram kubar esrar, 2 bin 620 kilogram toz esrar ve 255 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 bin 329 kişi yakalandı.
BUGÜN 18 HEDEF VURULDU
SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 18 hedef, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından düzenlenen hava harekatıyla imha edilirken 14 terörist öldürüldü.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 158 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Türk Hava Kuvvetleri, Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 18 hedefe yönelik hava harekatı düzenledi. Harekatta savaş uçakları tarafından bombalanan 17 bina ve 1 silah deposu imha edildi. Gün içerisinde yürütülen operasyonlarda DEAŞ mensubu 14 terörist etkisiz hale getirilirken tespit edilen 62 el yapımı patlayıcı ise kontrollü olarak imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 18 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 17 bina ve 1 silah deposu imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında 14 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 62 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 344 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."
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