İşte futbolcu Tarık Çamdal'ın yeni adresi
Galatasaray'da kampa götürülmeyen ve yolların ayrılma eşiğine geldiği futbolcu Tarık Çamdal'ın Çaykur Rizespor'a transfer olacağı öğrenildi.
Karadeniz ekibi, Galatasaray’da kampa götürülmeyen ve kiralanacak olan Tarık Çamdal için devreye girdi. Teknik direktör İbrahim Üzülmez’in takımında görmeyi istediği Tarık’la ilgili Galatasaray’la görüşmelerin başladığı ifade edildi.
Yeniden eski başarılı günlerine geri dönmek isteyen Tarık’ın da Rize’nin ilgisine sıcak baktığı bildirildi.
Aslan’dan ayrılmaya hazırlanan deneyimli oyuncuyla Antalyaspor, Erzurum ve Ankaragücü de devre.
FANATİK
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