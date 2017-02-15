İşte G.Saray'ın Tudor'a vereceği ücret!
Alınan Kayseri yenilgisi sonrası taraftarın tepkisi üzerine Hollandalı teknik adam Riekerink'i yollayan yerine Tudor'u transfer eden Galatasaray'da sular duruldu.
Galatasaray'ın, Holldanlı teknik adam Jan Olde Riekerink'in yerine 1,5 yıllık anlaşmaya vardığı Igor Tudor'a ne kadar ödeme yapacağı belli oldu.
Hırvat teknik adam Igor Tudor, sezon sonuna kadar Galatasaray'dan 100 bin Euro, gelecek sezon ise 1 milyon Euro kazanacak.
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