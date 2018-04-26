İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi!
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçın hakemi açıklandı.
Derbiyi Hakem Fırat Aydınus yönetecek. Yardımcılıklarını ise; Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
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