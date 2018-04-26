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İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi!

İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi!.19822
  • Giriş : 26.04.2018 / 09:54:00

Pazar günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik derbinin hakemi belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçın hakemi açıklandı.

Derbiyi Hakem Fırat Aydınus yönetecek. Yardımcılıklarını ise; Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. 

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