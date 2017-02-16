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İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi

İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi.26988
  • Giriş : 16.02.2017 / 09:41:00

Ezeli rakip Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi kesinleşti.

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Spor Toto Süper Lig'de futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelenin tarihi belli oldu. Galatasaray-Beşiktaş derbisi 22. haftada 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak.   

Spor Toto Süper Lig'de 22 ve 23. haftalarıyla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nında programı belli oldu.

Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'da Beşiktaş'ı konuk edeceği dev derbi, 27 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'da başlayacak.

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