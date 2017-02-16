İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi
Spor Toto Süper Lig'de futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelenin tarihi belli oldu. Galatasaray-Beşiktaş derbisi 22. haftada 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 22 ve 23. haftalarıyla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nında programı belli oldu.
Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'da Beşiktaş'ı konuk edeceği dev derbi, 27 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'da başlayacak.
DİĞER HABERLER
Beşiktaşlı Quaresma tarihe geçmek istiyor
Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva maçının hazırlıklarını tamamladı.
F.Bahçe'de Van Persie sonrası bir şok daha!
Fenerbahçe'de Van Persie'nin kadro dışı kalması sonrası bir şok daha yaşandı.
İşte G.Saray'ın Tudor'a vereceği ücret!
Hırvat teknik adam Igor Tudor'un Galatasaray'dan alacağı ücret kesinleşti.
Mustafa Denizli'nin yeni takımı belli oldu
Mustafa Denizli'nin yeni takımının Eskişehir olduğu açıklandı.
Galatasaray'da Riekerink devri kapandı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımın teknik direktörü Riekerink ile yolların ayrıldığını açıkla
Ayhan Akman, Galatasaray'da kaldı!
Galatasaray yönetimi "yardımcılık" konusunda kararını verdi ve Ayhan Akman'ın takımda kalmasına kara