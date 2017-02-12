Galatasaray liderlik yarışında fırsat tepti: 1-2
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Liderlik yarışında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in puan kaybetmesinin ardından önemli bir fırsat yakalayan Galatasaray bu fırsatı değerlendiremedi ve Kayserispor'a Türk Telekom Arena'da 2-1 mağlup oldu.
Mabiala perdeyi açtı
Kayserispor, 29. dakikada Galatasaray karşısında golü buldu. Kullanılan köşe vuruşunda topu iyi takip eden Mabiala, Muslera'yı avladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
İlk yarının son dakikalarında 'Yönetim istifa' sesleri
İlk yarının son dakikalarına doğru tribünlerden, "Yönetim istifa" sesleri yükselmeye başladı.
Levent Gülen farkı 2'ye çıkardı
Son saniyelerde Levent Gülen, attığı golle Kayserispor'u 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Kayserispor, devre arasına 2-0 önde gitti.
Hollandalı teknik adam Riekerink, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Garry Rodrigues ile Yasin Öztekin kenara geldi. Bu iki futbolcunun yerine Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş dahil oldu.
Galatasaray'da kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına Tolga Ciğerci geçti. Ciğerci'nin şutunda top baraja çarparak dışarı çıktı.
Mücadelede son yarım saate girildi. Galatasaray'ın sadece 2 isabetli şutu var...
Muslera, 70. dakikada oldukça kritik bir müdahalede bulundu. Uruguaylı kaleci, kalesinden çıkarak orta sahaya kadar geldi ve gole engel oldu.
Türk Telekom Arena'da karşılaşmayı yaklaşık 20 bin biletli seyirci takip ediyor.
Aslan, Eren Derdiyok'la umutlandı
Galatasaray, aradığı golü 89. dakikada buldu. Eren Derdiyok, Bruma'nın ortasında iyi yükselerek ağları sarstı ve farkı 1'e indirdi. 90'da Sinan Gümüş, kaleye uzak bir noktadan sert bir şut çekti. Top, az farkla auta gitti.
90+2'de hakem Hüseyin Göçek, Galatasaray'ın 2. golünü, Eren Derdiyok'un ceza sahası içerisinde faul yaptığı gerekçesiyle saymadı.
Galatasaray, maçın bitimine 15 saniye kala yüzde 100'lük bir gol fırsatını Eren Derdiyok'la kaçırdı.
FANATİK
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