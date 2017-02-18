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İşte Galatasaray'ın muhtemel kadrosu

İşte Galatasaray'ın muhtemel kadrosu.17626
  • Giriş : 18.02.2017 / 17:44:00

Galatasaray bugün Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

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Galatasaray yeni teknik direktörü Igor Tudor eşliğinde ilk mücadesini yapacak. Maç Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Süper Lig'deki son maçında sahasında Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara alan sarı-kırmızılı takım, Rize deplasmanından 3 puanla ayrılarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Sezonun geride kalan bölümünde 39 puan toplayan Galatasaray, ligde 3. sırada yer alırken, 19 puana sahip Çaykur Rizespor averajla 15. basamakta bulunuyor.

Tudor yönetimindeki ilk maç
Galatasaray, hafta içi sözleşme imzaladığı Hırvat teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki ilk maçına çıkacak.

Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink'in yerine göreve getirilen Tudor, sarı-kırmızılı takımın başındaki ilk sınavını Çaykur Rizespor maçında verecek.

De Jong ceza sınırında
Galatasaray'da Nigel de Jong, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de daha önce 3 sarı kart gören De Jong, Rize temsilcisi karşısında da kartla cezalandırılması durumunda 22. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY

STAT: Çaykur Didi
HAKEM: Halis Özkahya

SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Özgür, Ümit, Oboabona, M.Akyüz, Petrucci, Saadane, Ismael, Oğulcan, Jantscher, Edomwonyi.
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Semih, Chedjou, Sabri, De Jong, Selçuk, Rodrigues, Josue, Yasin, Podolski.
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

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