Galatasaray, liderliği Malatya'da bıraktı!
Süper Lig'de haftaya lider giren Galatasaray, deplasmanlardaki kötü serisini Malatya'da da sürdürdü. Maçı 2-1 kaybeden Galatasaray, liderlik koltuğunu da bıraktı.
Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, 15. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesinin ilk 11'ine göre zorunlu iki değişiklik yaptı. Hırvat teknik adam, Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesinde sakatlanan Mariano'nun yerine Denayer'i, bağırsak enfeksiyonu geçiren Serdar Aziz'in yerine ise Ahmet Çalık'ı görevlendirdi.
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 15. haftasında 3-2 kaybettikleri Göztepe maçının 11'ine göre iki değişikliğe gitti. Erol Bulut, cezaları nedeniyle Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyen Aytaç Kara ve Murat Yıldırım'ı ilk 11'de görevlendirirken, o müsabakaya 11'de başlayan Dening ile Rahman Buğra Çağıran'ı yedek kulübesinde oturttu.
Maça ev sahibi ekip önde baskıyla başlayan Malatyaspor, Galatasaray'ın pozisyon bulmasına izin vermedi. İlk yarıda rakip kaleye isabetli şut atamayan Galatasaray savunmada da açıklar verdi. 38. dakikada Cissokho'nun ortasında arka direkte Pereira takımını öne geçirdi. Galatasaray golün şokunu atlamadan Boutaib kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Geçen hafta Akhisar karşısında 2-0'dan dönen Galatasaray, 71. dakikada Ndiaye ile karambolden farkı bire indirdi.
Kalan bölümde Malatya rakibine fırsat vermedi ve mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Üst üste 4. deplasman maçını da kaybeden Galatasaray 32 puanda kaldı ve liderliği Medipol Başakşehir'e bıraktı. 5 maç sonra kazanan Malatyaspor ise 19 puana yükseldi.
beinsports
DİĞER HABERLER
PFDK kararları açıkladı! İşte kesilen cezalar
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, takımlara verilen cezaları açıkladı.
Bomba düştü! Arda Turan Beşiktaş'a geliyor!
Arda Turan'ın Beşiktaş'a geleceği iddiası taraftarlar arasında heyecan yarattı.
Galatasaraylı oyuncudan Tudor mesajı
Galatasaraylı oyuncu Gomis, Tudor ile ilgili bir mesaj yayınladı.
Fenerbahçe'den Karabükspor'a net tarife
Sarı lacivertli ekip, rakibi Karabükspor'u 2-0 yenerek rakibini mağlup etmeyi başardı.
Ahmet Çakar'dan Tudor'a: Sen kimsin ulan!
Ünlü futbol eleştirmeni Ahmet Çakar, Tudor'a tepki gösterdi.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine o gelecek
Beşiktaş'ta golcü oyuncu Cenk Tosun'un yerine gelecek isim belli oldu.