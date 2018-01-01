İşte Gülben Ergen'in eski eşinin sevgilisi!
Ünlü sanatçı Gülben Ergen'le dillere destan bir aşkın ardından evlenen, geçtiğimiz yılda olaylı bir şekilde ayrılan eşi Erhan Çelik, yeni aşkı Sedef Orman ile ilk kez görüntülendi.
Yılbaşına sevgilisiyle birlikte giren Erhan Çelik'in, 2018 yılındaki ilk paylaşımı da Sedef Orman'la oldu.
Erhan Çelik, şarkıcı Gülben Ergen'den boşandıktan sonra eski eşi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
TRT
DİĞER HABERLER
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'ye 'maymun' dedi!
Organizatör, son dönemin gündemdeki isimlerinden Aleyna Tilki'ye 'maymun' dedi.
Pelin Batu, doktor sevgilisi ile evleniyor
Ünlü isim Pelin Batu, doktor sevgilisi Macit Bitargil ile evleniyor.
Özcan Deniz oğlu için kesenin ağzını açtı!
Özcan Deniz, daha doğmamış çocuğuna Beykoz Konakları'ndan bir villa satın aldı.
Murat Dalkılıç yeni sevgilisi ile ortamlarda!
Ünlü popçu Murat Dalkılıç, yeni sevgilisi Hande Erçel'i yakın arkadaşları ile tanıştırdı.
Metin Hara ayrılığın nedenini böyle açıkladı
Yazar Metin Hara, ayrılığın nedenini ilginç sözlerle açıkladı.
Arda Turan ile Aslıhan Doğan barıştı!
Golcü oyuncu Arda Turan ile Aslıhan Doğan bir kez daha barıştı.