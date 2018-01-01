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İşte Gülben Ergen'in eski eşinin sevgilisi!

İşte Gülben Ergen'in eski eşinin sevgilisi!.11355
  • Giriş : 01.01.2018 / 15:02:00

Gülben Ergen'in olaylı ayrıldığı eşi Erhan Çelik, yeni aşkıyla görüntülendi.

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Ünlü sanatçı Gülben Ergen'le dillere destan bir aşkın ardından evlenen, geçtiğimiz yılda olaylı bir şekilde ayrılan eşi Erhan Çelik, yeni aşkı Sedef Orman ile ilk kez görüntülendi.

Yılbaşına sevgilisiyle birlikte giren Erhan Çelik'in, 2018 yılındaki ilk paylaşımı da Sedef Orman'la oldu.

Erhan Çelik, şarkıcı Gülben Ergen'den boşandıktan sonra eski eşi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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