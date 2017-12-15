Facebook Twitter Rss

İşte Gülen'in verdiği en somut talimat!

İşte Gülen'in verdiği en somut talimat!.13777
  • Giriş : 15.12.2017 / 12:31:00

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in verdiği en somut talimat ortaya çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında kapatılan Zaman gazetesi çalışanının evinde bulunan dokümanın 'salıverme kumpası'na ilişkin örgütün lideri Gülen'in verdiği en somut talimat belgesi olduğunu bildirildi.

Fidan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kapatılan Zaman Gazetesi Görsel Yönetmeni Grafik Tasarım Sorumlusu Fevzi Yazıcı'nın evinde ele geçirilen dijital materyaller arasında yer alan doküman hakkında da bilgi verdi.

Başsavcı Fidan, dokümanın, örgütün "salıverme" kumpasına (Nisan 2015) ilişkin terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt mensuplarına verdiği en somut talimat belgesi olduğunu belirtti.

NTV

Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlu istifa etti!

Ayla'ya Oscar'dan kötü haber geldi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İBB ücret tarifelerine 2018'de zam yok!

İBB ücret tarifelerine 2018'de zam yok!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden önemli açıklamalar geldi.

Malatya'da FETÖ operasyonu: 45 gözaltı

Malatya'da FETÖ operasyonu: 45 gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında Malatya'da operasyon düzenlendi.

 

TSK, Irak'ı bombaladı!

TSK, Irak'ı bombaladı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a operasyon düzenledi.

Bakanlık açıkladı! İmara açılmıyor

Bakanlık açıkladı! İmara açılmıyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, tabiat harikası Gölcük ile ilgili açıklama yaptı.

 

İstanbul'da 2 konsoloslukta alarm!

İstanbul'da 2 konsoloslukta alarm!

İstanbul'da Alman Konsolosluğu önünde büyük panik yaşanıyor.

Akın İpek'in eşine mahkemeden büyük şok!

Akın İpek'in eşine mahkemeden büyük şok!

FETÖ soruşturma kapsamında Akın İpek'in eşi için karar verildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya