İşte Gülen'in verdiği en somut talimat!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında kapatılan Zaman gazetesi çalışanının evinde bulunan dokümanın 'salıverme kumpası'na ilişkin örgütün lideri Gülen'in verdiği en somut talimat belgesi olduğunu bildirildi.
Fidan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kapatılan Zaman Gazetesi Görsel Yönetmeni Grafik Tasarım Sorumlusu Fevzi Yazıcı'nın evinde ele geçirilen dijital materyaller arasında yer alan doküman hakkında da bilgi verdi.
Başsavcı Fidan, dokümanın, örgütün "salıverme" kumpasına (Nisan 2015) ilişkin terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt mensuplarına verdiği en somut talimat belgesi olduğunu belirtti.
NTV
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