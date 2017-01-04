Facebook Twitter Rss

İşte Hamit Altıntop'un alacağı fesih bedeli!

İşte Hamit Altıntop'un alacağı fesih bedeli!.11970
  • Giriş : 04.01.2017 / 19:39:00

Galatasaray, tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop'la yollarını ayırdı. Altıntop'un da Galatasaray'dan alacağı fesih bedeli belli oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan son mücadele olan Tuzlaspor maçının ardından yaptığı açıklamayla Galatasaray'a veda edeceğini elirten tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop'la Galatasaray'ın yolları ayrıldı.

Sözleşmesinin sona ereceği geçtiğimiz sezonu sakatlığı nedeniyle maça çıkamadan tamamladığı için alacağı 1 milyon 374 bin Euro’dan feragat eden deneyimli oyuncuyla sezon başında 1 milyon 650 bin Euro’ya anlaşan Cimbom, 825 bin Euro karşılığında sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetti.

Öte yandan ilk 11’de maça çıktığında 25 bin Euro kazanan Hamit, alınan her bir puan karşılığında ise 5 bin Euro alıyordu.

TOPLAM MALİYETİ 12.9 MİLYON EURO

Real Madrid’den 3.5 milyon Euro’ya transfer edilen Hamit, 4.5 sezonda 9.4 milyon Euro kazanıp toplam 12.9 milyon Euro’ya mal oldu. Cimbom’daki ilk sezonunda Schalke’ye attığı golle akıllara kazınan başarılı oyuncu, Hamzaoğlu döneminde 3 kupalı sezonun son bölümünde Melo sakatlanınca üstüne düşeni yapmıştı.

GALATASARAY RESMEN AÇIKLADI

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcumuz Hamit Altıntop ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya 825.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İzmir'deki evden çıkanlar şoke etti!

TSK, DEAŞ'a ölüm yağdırmaya devam ediyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Sergen Yalçın Süper Lig ekibinin başına geçti

Sergen Yalçın Süper Lig ekibinin başına geçti

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor'la anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı

Sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor.

 

Riekerink: Yasin Öztekin'e ihtiyacım yok

Riekerink: Yasin Öztekin'e ihtiyacım yok

Galatasaray'da Tuzlaspor mağlubiyeti sonrası yaşanan kaos devam ediyor.

Galatasaray'da Muslera ile yeni sözleşme

Galatasaray'da Muslera ile yeni sözleşme

Galatasaray başarılı file bekçisi Muslera ile yola devam ediyor.

 

Hamit Altıntop Galatasaray'a veda etti

Hamit Altıntop Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'da yaşanan deprem sonrası Hamit takıma veda etti.

Mustafa Denizli'ye boşanma dayağı!

Mustafa Denizli'ye boşanma dayağı!

Teknik adam Mustafa Denizli, kayınbiraderleri tarafından darp edildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya