İşte Hamit Altıntop'un alacağı fesih bedeli!
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan son mücadele olan Tuzlaspor maçının ardından yaptığı açıklamayla Galatasaray'a veda edeceğini elirten tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop'la Galatasaray'ın yolları ayrıldı.
Sözleşmesinin sona ereceği geçtiğimiz sezonu sakatlığı nedeniyle maça çıkamadan tamamladığı için alacağı 1 milyon 374 bin Euro’dan feragat eden deneyimli oyuncuyla sezon başında 1 milyon 650 bin Euro’ya anlaşan Cimbom, 825 bin Euro karşılığında sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetti.
Öte yandan ilk 11’de maça çıktığında 25 bin Euro kazanan Hamit, alınan her bir puan karşılığında ise 5 bin Euro alıyordu.
TOPLAM MALİYETİ 12.9 MİLYON EURO
Real Madrid’den 3.5 milyon Euro’ya transfer edilen Hamit, 4.5 sezonda 9.4 milyon Euro kazanıp toplam 12.9 milyon Euro’ya mal oldu. Cimbom’daki ilk sezonunda Schalke’ye attığı golle akıllara kazınan başarılı oyuncu, Hamzaoğlu döneminde 3 kupalı sezonun son bölümünde Melo sakatlanınca üstüne düşeni yapmıştı.
GALATASARAY RESMEN AÇIKLADI
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcumuz Hamit Altıntop ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya 825.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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