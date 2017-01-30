İşte iki devin kozlarını paylaşacağı tarih!
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu, önemli eşleşmelere sahne oldu. Erken final niteliğinde bir mücadele olacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi de belli oldu.
TFF, Türkiye Kupası son 16 turu programını açıkladı. Buna göre; Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi 5 Şubat Pazar günü saat 20.30'da oynanacak.
Kupada diğer mücadelelerin tarihi de belli oldu. Belirlenen program şu şekilde:
4 Şubat Cumartesi
14.00 Tuzlaspor-Sivasspor
16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor
18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor
20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray
5 Şubat Pazar
12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor
15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor
16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor
20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe
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