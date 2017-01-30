Facebook Twitter Rss

İşte iki devin kozlarını paylaşacağı tarih!

İşte iki devin kozlarını paylaşacağı tarih!.29678
  • Giriş : 30.01.2017 / 13:25:00

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmelerinde birbirine rakip olan Beşiktaş ve Fenerbahçe çeyrek final için karşı karşıya gelecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu, önemli eşleşmelere sahne oldu. Erken final niteliğinde bir mücadele olacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi de belli oldu.

TFF, Türkiye Kupası son 16 turu programını açıkladı. Buna göre; Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi 5 Şubat Pazar günü saat 20.30'da oynanacak.

Kupada diğer mücadelelerin tarihi de belli oldu. Belirlenen program şu şekilde:

4 Şubat Cumartesi

14.00 Tuzlaspor-Sivasspor
16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor
18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor
20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray

5 Şubat Pazar

12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor
15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor
16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor
20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe

Kilosu 1100 liradan satılan yeni gelir kapısı!

Metrobüs kaza yaptı: Yaralananlar var

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fenerbahçe'nin değer kaybı '21 milyon Euro'

Fenerbahçe'nin değer kaybı '21 milyon Euro'

Ligde alınan sonuçlar sonrasında taraftarlarını memnun edemeyen Fenerbahçe'nin kadrosunda değer kayb

Senegalli forvet Demba Ba kontrolden geçti

Senegalli forvet Demba Ba kontrolden geçti

Beşiktaş'ta forma giymek için İstanbul'a gelen Demba Ba, sağlık kontrolünden geçti.

 

Sarı Kanarya Kayseri'de bozguna uğradı!

Sarı Kanarya Kayseri'de bozguna uğradı!

Geçen hafta Medipol Başakşehir'i mağlup ederek zirve yarışını kızıştıran Fenerbahçe, bu hafta Kayser

Demba Ba, Siyah-Beyazlılar için İstanbul'da!

Demba Ba, Siyah-Beyazlılar için İstanbul'da!

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve Çin ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua’da oynayan Demba Ba, yen

 

Fenerbahçe, beklediği haberleri alamadı!

Fenerbahçe, beklediği haberleri alamadı!

Fenerbahçe yönetimi, transferler konusunda beklediği haberleri bir türlü alamadı.

Gökhan Töre, Fenerbahçe'den teklif almamış

Gökhan Töre, Fenerbahçe'den teklif almamış

West Ham United kiralık olaran oynayan Gökhan Töre'den flaş açıklamalar geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya