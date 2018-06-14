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İşte il il namaz saatleri

İşte il il namaz saatleri.32435
  • Giriş : 14.06.2018 / 16:54:00

Ramazan Bayramında kılınacak namazın saatleri belli oldu.

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Ramazan Bayramı yarın kılınacak bayram namazı ile başlayacak. İstanbul ve Ankara'da kılınacak namaz için vatandaşlar saatleri araştırmaya başladı.

Müslümanlar için ayrı bir önemi olan bayram namazının nasıl kılınacağının yanı sıra bayram namazı saatleri de merak konusu oldu. Yarın sabah camilere akın edecek Müslümanlar 'Bayram namazı nasıl kılınır' ve 'Bayram namazı saat kaçta' gibi sorularına yanıt arıyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2018 Ramazan Bayramı namazı saatleri ve bayram namazının kılınışı.

Bayram namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlendi. Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.04, İstanbul'da 06.17, İzmir'de 06.31, Çanakkale'de 06.30, Iğdır'da 05.20'de kılınacak

Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.04, İstanbul'da 06.17, İzmir'de 06.31, Çanakkale'de 06.30, Iğdır'da 05.20'de kılınacak.


"Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana: 06.02, Adıyaman: 05.48, Afyon: 06.17, Ağrı: 05.24, Aksaray: 06.04, Amasya: 05.50, Ankara: 06.04, Antalya: 06.21, Ardahan: 05.22, Artvin: 05.25, Aydın: 06.30, Balıkesir: 06.25, Bartın: 06.02, Batman: 05.36, Bayburt: 05.34, Bilecik: 06.15, Bingöl: 05.36, Bitlis: 05.31, Bolu: 06.07, Burdur: 06.20, Bursa: 06.19, Çanakkale: 06.30, Çankırı: 05.59, Çorum: 05.54, Denizli: 06.25, Diyarbakır: 05.40, Düzce: 06.09, Edirne: 06.25, Elazığ: 05.42, Erzincan: 05.38, Erzurum: 05.31, Eskişehir: 06.14, Gaziantep: 05.53, Giresun: 05.40, Gümüşhane: 05.36, Hakkari: 05.27, Hatay: 06.00, Iğdır: 05.20, Isparta: 06.19, İstanbul: 06.17, İzmir: 06.31, Kahramanmaraş: 05.54, Karabük: 06.02, Karaman: 06.10, Kars: 05.22, Kastamonu: 05.57, Kayseri: 05.57, Kırıkkale: 06.02, Kırklareli: 06.22, Kırşehir: 06.01, Kilis: 05.55, Kocaeli: 06.14, Konya: 06.11, Kütahya: 06.17, Malatya: 05.46, Manisa: 06.29, Mardin: 05.39, Mersin: 06.05, Muğla: 06.29, Muş: 05.33, Nevşehir: 06.00, Niğde: 06.02, Ordu: 05.41, Osmaniye: 05.58, Rize: 05.31, Sakarya: 06.12, Samsun: 05.47, Siirt: 05.33, Sinop: 05.49, Sivas: 05.48, Şanlıurfa: 05.47, Şırnak: 05.32, Tekirdağ: 06.23, Tokat: 05.48, Trabzon: 05.34, Tunceli: 05.40, Uşak: 06.21, Van: 05.26, Yalova: 06.17, Yozgat: 05.57, Zonguldak: 06.05."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.13, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.41, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.39, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.51'de eda edilecek.

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