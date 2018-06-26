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İşte Meclis'e giremeyen ünlüler

İşte Meclis'e giremeyen ünlüler.23355
  • Giriş : 26.06.2018 / 08:15:00

Seçim sonrası birçok ünlünün Meclis'e girme hayali suya düştü.

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Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının açıklanmasıyla birçok aday hayalkırıklığı yaşadı. Seçilemeyen ünlüler arasında Barış Atay da var.

"Hayata Dönüş" adı altında cezaevilerine yapılan operasyonda kolunu kaybeden ve OHAL KHK'sı ile işinden olan HDP Ankara 3. Bölge 1. Sıra adayı Veli Saçılık parlamento dışı kaldı.

AKP'nin kurucuları arasında yer alan İstanbul 2. Bölge 16. sıra adayı, Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler de Meclis'e giremedi.

MHP'den Ankara Milletvekili adayı, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da Meclis'e giremeyen bir diğer isim oldu.

Eski SAT Komandosu Kurmay Albay Ali Türkşen İYİ Parti'den aday olmuştu. Türkşen Kocaeli'den aday gösterilmişti.

Gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu oyuncu Mehmet AslanİYİ Parti'den milletvekili adayı gösterildi. Aslan da seçilemeyenler arasında. Aslan daha önce de MHP'den aday gösterilmişti.

Veli Oğuzhan Öztürk MHP tarafından aday gösterildi. Öztürk, 18 yaşında aday gösterilen sayılı kişiler arasında yer alıyordu. Öztürk de seçilemedi.

İyi Parti'den İzmir 1. bölge 3. sıradan milletvekili adayı olan gazeteci Mehmet Tezkan da parlamento dışı kalan isimler arasında yer aldı.

TRT

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