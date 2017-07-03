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İşte memur ve emeklinin zam oranı

İşte memur ve emeklinin zam oranı.21715
  • Giriş : 03.07.2017 / 10:16:00

Memur ve emeklinin alacağı enflasyon zammı oranı belli oldu.

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Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası memur ve emeklilerin heyecanla beklediği açıklama geldi. Temmuz ayında memur yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ek olarak 2. 89 zam alacak.

Memurlarla hükümet arasında imzalanan toplu sözleşmeye göre, 2017 yılı ilk altı ayına ilişkin enflasyon artış oranının yüzde 3’ten fazla çıkması durumunda fazla çıkan kısım maaşlara zam olarak yansıyacaktı.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) 2017 yılının ilk altı aylık döneminde yüzde 5.89 artması nedeniyle, yüzde 3'ü aşan yüzde 2.89'luk bölüm memurların Temmuz maaşlarına ilave edilecek. Memurlar ayrıca Temmuz'da toplu sözleşmeleri gereği yüzde 4 oranında önceden belirlenen zammı alacak. Böylece memur maaşlarına yapılan zam yüzde 6.89'u bulacak.

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